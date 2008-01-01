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Аномальная жара в странах Закавказья



ИА "Метеоновости" / 11:34 Четверг, 5 июля



Сорокаградусная жара с конца июня угнетает жителей и гостей Грузии и Азербайджана. Сюда продолжает поступать перегретый воздух из Малой Азии и Иранского нагорья. Жаркие атмосферные процессы поддерживает и южное высокое солнце. Накануне среднесуточная температура на востоке Грузии и в Азербайджане превысила климатическую норму на 6-8 градусов.



В результате сохранения аномально высокой температуры во многих городах и населенных пунктах этих стран отмечается ежедневное обновление рекордов температуры.



В г. Гянджа на западе Азербайджана с 30 июня уже в течение 5 дней фиксируются новые экстремумы температуры. Накануне температура с новым рекордом преодолела сорокаградусный рубеж. 4 июля там было 40,2 градуса, что значительно выше прежнего рекорда для этого дня, установленного в 1962 г, тогда для рекорда хватило 37,6 градуса.



В центральных районах страны температура после полудня поднималась до 42 градусов, а в Кюрдамире воздух акануне днем раскалился до 43,2.



В Восточной Грузии 4 июля местами температура также поднималась до 40 градусов, в т.ч. и в столице страны. В Тбилиси все первые четыре дня нынешнего июля такжеобновлялись максимальные рекорды температуры.



Из-за продолжительной жары увеличилась нагрузка на электрические сети. По данным СМИ в Баку из-за перегрузки вышла из строя одна из электроподстанций.



В Грузии в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, которые будут способствовать ослаблению жары в восточных районах. На западе страны и на Черноморском побережье местами при прохождении атмосферного фронта уже прошли обильные дожди, температура тамк олеблется от 23 до 28 градусов. В Азербайджане аномальная жара сохранится, по крайней мере, еще на двое суток. / meteonovosti.ru /



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