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О прошедших дождях в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 5 июля



Во второй половине дня 4 июля к столичной области с запада подошел атмосферный фронт, на котором образовалась активная волна. Она и обострила процесс, усилив конвекцию, что привело к значительным дождям. Местами выпало до четверти месячной нормы осадков.



Днем 4 июля самые сильные осадки прошли на западе Подмосковья: в Можайске выпало 22 мм, при месячной норме 91мм. В Москве, на ВДНХ и Балчуге выпало 5 мм, в МГУ 5,9 мм. На территории Новой Москвы выпало до 14 мм.



Ночью 5 июля много дождя было и на севере столицы, на ТСХА выпало 10,2 мм осадков, и на востоке, в Измайлово 10 мм. По области 13 мм выпало в Сергиевой Посаде, 8 мм осадков в Пушкино.



За счет прошедших дождей на западе Подмосковья с начала месяца выпало до половины месячной нормы осадков / meteonovosti.ru /



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