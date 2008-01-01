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Из летописи московской погоды 5 июля



ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 5 июля



После теплых, и даже жарких дней в столице вновь похолодало. Днем 5 июля воздух в Москве прогреется лишь до 21..23 градусов, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, юго-западный ветер будет дуть с силой 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха близка к климатической норме.



Но погода далеко не всегда соответствует календарю. В далеком 1894 году воздух в Москве под утро остыл до 4,9 градуса, а в 1938 году было очень жарко: 36,2 градуса. Июль в том году был жарким и пополнил копилку рекордов несколькими значениями.



Сильные дожди прошли в этот день в Москве в 1977 году, выпало 25,8 мм осадков. Еще больше осадков (32 мм на метеостанции ВДНХ) выпало в 2008 году. В 1995 и 1997 годах гремели грозы. В 2015 году ветер в порывах в столице усиливался до 21 м/с.



В прошлом, 2017 году средняя за сутки температура воздуха была ниже нормы на 1 градус, ночью термометры показали 10,7 градуса, а днем максимальная температура составила 20,6 градуса, прошли небольшие дожди. Сегодня основные метеопараметры будут очень близки к прошлогодним для этого дня. / meteonovosti.ru /



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