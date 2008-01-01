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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:58 Четверг, 5 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 18..23 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормального, в середине дня его значение составит 740 мм рт. ст..

Прохладная погода в московском регионе с повышенной влажностью воздуха, низким атмосферным давлением и значениями температуры ниже климатической нормы может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми патологиями. Повышенная метеочувствительность по разным оценкам у жителей больших городов наблюдается чаще в три раза, чем у жителей сельской местности. Причина, скорее всего, лежит в образе жизни, интенсивных эмоциональных нагрузках и большей невротизации, в действие стрессовых факторов, экологической и менее комфортной природной среды. Метечувствительность чаще всего отмечается у людей мало бывающих на свежем воздухе, занятых умственным трудом, страдающих гиподинамией, именно у них сужены, так называемые, зоны микроклиматического комфорта. / meteonovosti.ru /
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