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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 4 июля



Москва и область останутся в зоне атмосферного фронта циклона с центром над Тверской областью. Погода облачная с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 15..17 градусов, по области 13.. 18. Ветер юго-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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