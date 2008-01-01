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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 4 июля
Москва и область останутся в зоне атмосферного фронта циклона с центром над Тверской областью. Погода облачная с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 15..17 градусов, по области 13.. 18. Ветер юго-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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