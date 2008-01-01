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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 4 июля



В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16..18 градусов, Северном 15..16 градусов, Северо-восточном 16..17 градусов, Восточном 17 градусов, Юго-восточном 17..18 градусов, Южном 17..18 градусов, Юго-западном 16..17 градусов, Западном 14..16 градусов, Северо-западном 15..16 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 15..19 градусов, местами порывы южного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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