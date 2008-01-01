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Дожди и грозы в Приволжском округе



ИА "Метеоновости" / 14:27 Среда, 4 июля



В ночь на 4 июля сильные грозовые дожди обрушились на Приволжский федеральный округ. В Чувашии выпало до 16 мм осадков, в Марий Эл до 40 мм, а в Кировской области и в Удмуртии до 46 мм. Дожди, грозы и порывистый ветер были связаны с атмосферными фронтами, пересекавшими регион.



5 июля атмосферное давление начнет, но из-за атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, возможен град, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха днем 25..30 градусов, в западных районах до 20, в восточных районах до 31..36 градусов. Дальнейшее ослабление жары произойдет 6 июля. Также в отдельных районах не обойдется без небольших дождей и порывистого ветра, возможен даже град. Температура воздуха понизится до 23..28, местами 26..31 градус. / meteonovosti.ru /



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