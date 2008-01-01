Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильная жара на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 14:00 Среда, 4 июля

  На юге ЕТР установилась очень жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 4-6, а в отдельных районах и на 8 градусов. И снова были обновлены многолетние рекорды. 3 июля в Махачкале воздух прогрелся до 33,8 градуса. Предыдущий рекорд, 33,6 градуса, остался в 1991 году. В селе Ахты жара усилилась до 36,1 градуса. Годом ранее температура воздуха составила 34 градуса.

5 июля атмосферное давление продолжит расти, но из-за атмосферных фронтов местами по Северо-Кавказскому региону пройдут кратковременные грозовые дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Ночью термометры покажут 18..23 градуса, на востоке 22..27. Днем 26..31, местами до 35, в низменных районах Дагестана до 37 градусов, в предгорьях 23..28. На черноморском побережье 27..33 градуса, в районе Сочи 23..28. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+17
Чт.
5 июл.
+22
Пт.
6 июл.
+23
Сб.
7 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Хорремшехр		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Аганья
комфортное место: Сан-Диего

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100