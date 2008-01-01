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Сильная жара на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:00 Среда, 4 июля



На юге ЕТР установилась очень жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 4-6, а в отдельных районах и на 8 градусов. И снова были обновлены многолетние рекорды. 3 июля в Махачкале воздух прогрелся до 33,8 градуса. Предыдущий рекорд, 33,6 градуса, остался в 1991 году. В селе Ахты жара усилилась до 36,1 градуса. Годом ранее температура воздуха составила 34 градуса.



5 июля атмосферное давление продолжит расти, но из-за атмосферных фронтов местами по Северо-Кавказскому региону пройдут кратковременные грозовые дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Ночью термометры покажут 18..23 градуса, на востоке 22..27. Днем 26..31, местами до 35, в низменных районах Дагестана до 37 градусов, в предгорьях 23..28. На черноморском побережье 27..33 градуса, в районе Сочи 23..28. / meteonovosti.ru /



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