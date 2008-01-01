Новости погоды
На юге Западной Сибири ненастно и ветрено
ИА "Метеоновости" / 13:34 Среда, 4 июля
В минувший день, 3 июля, на юге Западной Сибири прошли сильные грозовые дожди. Максимальное количество осадков в Новосибирской области составило 19 мм, в Томской 33 мм, в Кемеровской 28 мм, в Алтайском крае 52 мм. Прошедшие дожди были связаны с циклоническим вихрем и его атмосферными фронтами.
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5 июля атмосферное давление в регионе начнет расти, но влияние атмосферных фронтов сохранится. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. В Кемеровской области и по Алтаю местами умеренные дожди. При грозах порывы ветра будут достигать 15 м/с. Днем термометры покажут 18..23, на юге до 25 градусов, в Кемеровской области местами 12..17. / meteonovosti.ru /