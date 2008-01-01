Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Западной Сибири ненастно и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:34 Среда, 4 июля

  В минувший день, 3 июля, на юге Западной Сибири прошли сильные грозовые дожди. Максимальное количество осадков в Новосибирской области составило 19 мм, в Томской 33 мм, в Кемеровской 28 мм, в Алтайском крае 52 мм. Прошедшие дожди были связаны с циклоническим вихрем и его атмосферными фронтами.

5 июля атмосферное давление в регионе начнет расти, но влияние атмосферных фронтов сохранится. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. В Кемеровской области и по Алтаю местами умеренные дожди. При грозах порывы ветра будут достигать 15 м/с. Днем термометры покажут 18..23, на юге до 25 градусов, в Кемеровской области местами 12..17. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+17
Чт.
5 июл.
+22
Пт.
6 июл.
+23
Сб.
7 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Хорремшехр		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Аганья
комфортное место: Сан-Диего

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100