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Новости погоды

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О погоде на курортах Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 4 июля

  Сезон отпусков в разгаре. В этом году многие зарубежным курортам предпочли российское побережье Черного моря и Балтики.

В Калининградской области в предстоящие выходные существенных осадков не ожидается. На смену пасмурной и прохладной погоде придет вполне комфортная, с дневной температура воздуха 20...24 градуса. Температура воды на курортах Куршской косы 14..15 градусов.

В Ленинградской области по вине высотного циклона сохранится пасмурная погода с дождями от небольших до умеренных, температура воздуха около 20 градусов, и вода всего 16 градусов.

В Крыму в четверг, стараниями антициклона, солнечная погода без осадков, в последующие дни может местами собраться непродолжительный дождь, на востоке полуострова с грозой. Температура воздуха 25..30 градусов, 8 июля до 27..32 градусов. Температура воды от 22 до 24 градусов.

На черноморском побережье возможны кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град и порывистый ветер до 22 м/с. И жарко: 27..33, в районе Сочи 23..28. Вода у побережья очень теплая: 25..26 градусов.

На берегах Азовского моря без осадков, днем около 30 градусов и температуры воды у берегов Ейска 27 градусов. Для детского отдыха - просто раздолье! / meteonovosti.ru /
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