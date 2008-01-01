

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье снова рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 4 июля



Жаркая погода установилась в Поволжье. Уже который день подряд в регионе фиксируют температурные рекорды. 3 июля в Ульяновске воздух прогрелся до 34,4 градуса, и такой жары здесь не было с 1991 году, когда термометры показали 32,2 градуса. В Самаре было еще жарке, 36,5 градуса. Позади остался предыдущий рекорд, 33,4 градуса, зафиксированный в 1954 году.



Ослабление жары ожидается уже завтра, 5 июля. Но из-за атмосферных фронтов не обойдется без осадков и ветра. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, возможен град, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха днем 25..30 градусов, в западных районах до 20, в восточных районах по-прежнему очень жарко, до 31..36 градусов. Дальнейшее ослабление жары произойдет 6 июля. Также в отдельных районах не обойдется без кратковременных дождей и порывистого ветра, возможен даже град. Температура воздуха понизится до 23..28, в западных районах до 26..31 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



