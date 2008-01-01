Новости погоды
В Поволжье снова рекорды
ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 4 июля
Жаркая погода установилась в Поволжье. Уже который день подряд в регионе фиксируют температурные рекорды. 3 июля в Ульяновске воздух прогрелся до 34,4 градуса, и такой жары здесь не было с 1991 году, когда термометры показали 32,2 градуса. В Самаре было еще жарке, 36,5 градуса. Позади остался предыдущий рекорд, 33,4 градуса, зафиксированный в 1954 году.
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Ослабление жары ожидается уже завтра, 5 июля. Но из-за атмосферных фронтов не обойдется без осадков и ветра. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, возможен град, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха днем 25..30 градусов, в западных районах до 20, в восточных районах по-прежнему очень жарко, до 31..36 градусов. Дальнейшее ослабление жары произойдет 6 июля. Также в отдельных районах не обойдется без кратковременных дождей и порывистого ветра, возможен даже град. Температура воздуха понизится до 23..28, в западных районах до 26..31 градуса. / meteonovosti.ru /