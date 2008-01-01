Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье снова рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 4 июля

  Жаркая погода установилась в Поволжье. Уже который день подряд в регионе фиксируют температурные рекорды. 3 июля в Ульяновске воздух прогрелся до 34,4 градуса, и такой жары здесь не было с 1991 году, когда термометры показали 32,2 градуса. В Самаре было еще жарке, 36,5 градуса. Позади остался предыдущий рекорд, 33,4 градуса, зафиксированный в 1954 году.

Ослабление жары ожидается уже завтра, 5 июля. Но из-за атмосферных фронтов не обойдется без осадков и ветра. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, возможен град, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха днем 25..30 градусов, в западных районах до 20, в восточных районах по-прежнему очень жарко, до 31..36 градусов. Дальнейшее ослабление жары произойдет 6 июля. Также в отдельных районах не обойдется без кратковременных дождей и порывистого ветра, возможен даже град. Температура воздуха понизится до 23..28, в западных районах до 26..31 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Ср.
4 июл.
+19
Чт.
5 июл.
+23
Пт.
6 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Ахваз		 -6
Пунта-Аренас

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100