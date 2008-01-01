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Проливные дожди на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:24 Среда, 4 июля



3 и ночью 4 июля в южных районах Дальнего Востока прошли сильные дожди. Количество выпавших осадков в Приморском крае достигло 36 мм, на юге Сахалина и на южных Курилах выпало до 21 мм небесной влаги. Но больше всего от циклона и его атмосферных фронтов досталось Амурской области. Здесь прошли сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Ливневые дожди прошли в Сковородинском районе. В поселке Ерофей Павлович за неполные сутки выпало до 71 мм осадков.



5 июля в Амурской области сохранится влияние атмосферных фронтов, на севере пройдут дожди различной интенсивности, местами сильные, прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, днем термометры покажут 24..29 градусов. На юге местами небольшие кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 9-14 м/с, в дневные часы воздух прогреется до 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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