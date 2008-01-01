Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное количество осадков выпало в Белоруссии

ИА "Метеоновости" / 10:47 Среда, 4 июля

  В Белоруссии, где хозяйничал циклонический вихрь и его атмосферные фронты, прошли сильные дожди, количество осадков составило от 14 до 24 мм. В Витебске за время дождя выпал 21 мм небесной влаги. И это значение стало рекордным для 3 июля, прежний рекорд, 17,4 мм, остался в 1971 году.

В ближайшие дни на улучшение погодных условий жителям Белоруссии не приходится - регион останется на периферии циклонического вихря, в зоне действия атмосферных фронтов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Ср.
4 июл.
+19
Чт.
5 июл.
+23
Пт.
6 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Ахваз		 -6
Пунта-Аренас

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100