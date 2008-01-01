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Рекордное количество осадков выпало в Белоруссии



ИА "Метеоновости" / 10:47 Среда, 4 июля



В Белоруссии, где хозяйничал циклонический вихрь и его атмосферные фронты, прошли сильные дожди, количество осадков составило от 14 до 24 мм. В Витебске за время дождя выпал 21 мм небесной влаги. И это значение стало рекордным для 3 июля, прежний рекорд, 17,4 мм, остался в 1971 году.



В ближайшие дни на улучшение погодных условий жителям Белоруссии не приходится - регион останется на периферии циклонического вихря, в зоне действия атмосферных фронтов. / meteonovosti.ru /



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