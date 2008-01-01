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Контрасты погоды в Сибири



ИА "Метеоновости" / 09:55 Среда, 4 июля



На территорию Западной Сибири постепенно будет проникать прохладный антициклон с Баренцева моря. В автономных округах температура уже понизилась. Так, в Салехарде похолодало 1 июля, 2 июля понижение температуры продолжилось, днем было около 13 градусов. В Ханты-Мансийске 2 июля температура резко упала почти на 10 градусов, днем было 18,3 градуса. Тепло еще держалось на юге Западной Сибири. В Томске, Новосибирске, Кемерово и на Алтае 2 июля было по-летнему жарко, 26..28 градусов. Сегодня, 4 июля на погоде Сибири скажется влияние разного рода атмосферных фронтов. С запада на Ханты-Мансийский округ наступает теплый атмосферный фронт европейского циклона. На западе округа потеплеет днем до 21..26 градусов. В то время как на востоке будет на 6-8 градусов прохладнее, не выше +19 градусов. Пройдут небольшие дожди, местами усилится ветер. А вот на юге Сибири лето на время отступает. По мере перемещения холодного атмосферного фронта ожидаются дожди с грозами и градом. При этом ветер может усиливаться до 24 м/с. Температура днем не превысит 18..24 градусов, местами, и вовсе, будет по-осеннему, всего 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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