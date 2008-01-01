Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:22 Среда, 4 июля
Погода в Московском регионе изменится. Станет прохладнее и под влиянием циклона с запада пройдут кратковременные дожди умеренной силы. Наиболее интенсивный дождь будет во второй половине дня, с усилением в вечернее время. Максимальная температура воздуха в столице составит 18..20 градусов, по области от 18 градусов на северо-западе, до 23 градусов в восточной и юго-восточной части Подмосковья. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и будет ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.
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Такая погода: с повышенной влажностью, низким атмосферным давлением и значениями температуры ниже климатической нормы, может сказаться на самочувствии людей с ревматоидными заболеваниями суставов, страдающих хроническими бронхитами и бронхиальной астмой, недомогание, снижение физических сил, головные боли и общую слабость могут отмечать и гипотоники. / meteonovosti.ru /