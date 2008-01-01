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Новости погоды

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На Урале сильные дожди и жара

ИА "Метеоновости" / 13:13 Вторник, 3 июля

  На Урал распространяется жаркий воздух из Поволжья. В ближайшие сутки температура в регионе днем повысится до 26-31 градуса, а на крайнем юге Челябинской области будет до 36 градусов жары. Но циклон, тоже из районов Поволжья, прольет местами кратковременный дождь, прогремит гроза. В Пермском крае в большинстве районов пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и градом, местами дожди будут сильными. При грозе порывы ветра 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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