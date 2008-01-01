Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в районе Байкала

ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 3 июля

  Монгольский циклон вышел на территорию Забайкальского края. Там прошел сильный ливневый дождь (30 мм за 1 час), в итоге за сутки количество осадков составило 56 мм. От западного циклона, с Красноярского края, достались дожди и Иркутской области. Там выпало 32 мм осадков.

В ближайшие сутки, 4 июня в Забайкальском крае опять сильный дождь с грозой. Будут продолжаться дожди и грозы также в Иркутской области. Но до категории сильных они не дойдут. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Ср.
4 июл.
+19
Чт.
5 июл.
+23
Пт.
6 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Ахваз		 -7
Трелью

некомфортное место: Сага
комфортное место: Алжир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100