

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в районе Байкала



ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 3 июля



Монгольский циклон вышел на территорию Забайкальского края. Там прошел сильный ливневый дождь (30 мм за 1 час), в итоге за сутки количество осадков составило 56 мм. От западного циклона, с Красноярского края, достались дожди и Иркутской области. Там выпало 32 мм осадков.



В ближайшие сутки, 4 июня в Забайкальском крае опять сильный дождь с грозой. Будут продолжаться дожди и грозы также в Иркутской области. Но до категории сильных они не дойдут. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



