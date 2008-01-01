|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди в районе Байкала
ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 3 июля
Монгольский циклон вышел на территорию Забайкальского края. Там прошел сильный ливневый дождь (30 мм за 1 час), в итоге за сутки количество осадков составило 56 мм. От западного циклона, с Красноярского края, достались дожди и Иркутской области. Там выпало 32 мм осадков.
В ближайшие сутки, 4 июня в Забайкальском крае опять сильный дождь с грозой. Будут продолжаться дожди и грозы также в Иркутской области. Но до категории сильных они не дойдут. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.