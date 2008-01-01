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В Поволжье жара спадает



ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 3 июля



Наряду с южными регионами в число рекордно жарких присоединилось Поволжье. Так, в Ульяновске температура 2 июля достигла 34,8 градусов, предыдущий максимум 33,7 градуса наблюдался в 1991 году. В Пензе воздух нагрелся до 35,6, предыдущий абсолютный рекорд 34,5 градуса был в 1991 году. На востоке Саратовской области, в Александрове Гай термометр показал 41,3 градуса. До вчерашнего дня самой высокой температурой считалось значение 38,9 градуса за 1954 год. В Астрахани температура тоже перешла через сорокаградусную отметку, было 40,6 градуса. Прежний максимум 1991 года был на 0,3 градуса ниже, 40,3 градуса. В ближайшие сутки за холодным атмосферным фронтом в приволжских районах ожидается ослабление жары. Днем в Среднем Поволжье 28-32 градуса, в Пензенской области до 23 градусов. Жара отойдет в заволжские районы, в Оренбургской области до 37 градусов. / meteonovosti.ru /



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