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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 3 июля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..20 градусов, Северном 17..19 градусов, Северо-восточном 17..18 градусов, Восточном 18..19 градусов, Юго-восточном 18..20 градусов, Южном 17..19 градусов, Юго-западном 17..18 градусов, Западном 16..18 градусов, Северо-западном 17..18 градусов.



В Зеленограде без осадков температура воздуха 17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 16..19 градусов, местами порывы южного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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