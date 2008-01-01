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Рекордное количество осадков выпало в Беларуси



ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 3 июля



Южный циклон пролил интенсивные дожди на территории Беларуси. 2 июня в Минске выпало 43 мм. Суточный рекорд для этого дня составлял 17 мм и был в 2003 году. В Бресте тоже был сильный дождь, до 28 мм, предыдущий максимум 18 мм наблюдался в 2001 году. Дожди на территории соседней с Россией страны будут продолжаться. В ближайшие сутки территории. Пересечет холодный атмосферный фронт. Температура днем не превысит 17 градусов. При этом ожидается слабый кратковременный дождь и погода ветреная, порывы до 12 м/с. Лишь в конце текущей рабочей недели немного потеплеет до 20 градусов. Но за этот предел температура в выходные дни так и не выйдет. Хотя дождей уже будет немного. / meteonovosti.ru /



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