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Очень холодные ночи в центре Европы



ИА "Метеоновости" / 12:19 Вторник, 3 июля



В тыловой части циклона, что вышел с юга к берегам Балтики, холодный воздух с северных морей распространился в центр Европы. Холодные ночи наблюдались в ряде городов Германии, Чехии, словаки и Венгрии. Так, в Дрездене температура понизилась 2 июня ночью до 7,6 градуса, тогда как предыдущий минимум для этих суток, 7,9 градуса наблюдался в 1979 году. В Праге тоже было прохладно. Температура понизилась до 5,2 градуса, что на 3,4 градуса отличается от абсолютного минимума для этой июльской ночи: в 2011 году было 8,6 градуса. В Братиславе минимальный термометр показал 8,1 градуса. Тогда как до этого времени самая холодная ночь была в 1993 году с температурными показателями 9,8 градуса. В Будапеште тоже холодный рекорд,9,3 градуса. Предыдущий минимум 9,8 градуса наблюдался в 1982 году.



Холод надолго не задержится. Ведь поток воздуха с севера перекрывается влиянием теплого атмосферного фронта небольшого циклона с Северной Атлантики. Тепла подбросит и западный циклон, который пройдется по территории Испании и Франции. / meteonovosti.ru /



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