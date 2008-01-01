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Новости погоды

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Итоги июня в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:02 Вторник, 3 июля

  В июне погода Московского региона в целом была близка к норме, т.е. соответствовала календарю! Но назвать ее устойчивой нельзя.

По станции ВДНХ аномалия средней месячной температуры воздуха за первый месяц лета составила 0,7 градуса. Такая же аномалия отмечена в Наро-Фоминске и Кашире. Но Москва большой город, и различия в аномалии в прошедшем месяце были значительными: в центре города, на Балчуге температура превысила нормы на 1,4 градуса, а на севере столицы, на ТСХА аномалия составила всего 0,2 градуса.

На крайнем востоке Подмосковья, в Черустях, средняя суточная температура оказалась даже ниже нормы на 0,7 градуса. Последние заморозки пришлись на 11 июня.

В течение месяца длительный период прохладной погоды сменился непродолжительным периодом очень теплой. В первой половине месяца температура редко достигала 20 градусов, а минимальная понижалась до 4,6 градусов. А к концу месяца стало даже жарко! Самым теплым днем месяца было 30 июня. Температура по станции ВДНХ повысилась до 30,6 градуса. В центре города было 32,1 градуса.

Дождей в июне было мало из-за преобладающего антициклонального характера погоды.

Осадки по Москве и Московской области распределились еще более неравномерно, чем температура, но везде наблюдался их дефицит.

По станции ВДНХ в июне выпало 56,4 мм при норме 75 мм. Северо-восток столицы стал самым "обеспеченным" влагой районом. Наименьшее количество осадков относительно нормы выпало на Балчуге, 24,3 мм, или 34% от нормы!

В Серпухове выпало всего 18,4 мм при норме 68 мм, то есть всего 27% от месячной суммы.

В Клину количество осадков составило 54,3 мм, то есть 72% от нормы месяца - это был самый дождливый район области.

В результате степень пожарной опасности в Московской области достигла стадии высокой.  / meteonovosti.ru /
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