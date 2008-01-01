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Тайфун PRAPIROON подошел к Корейскому проливу



ИА "Метеоновости" / 10:53 Вторник, 3 июля



Тайфун PRAPIROON подошел к Корейскому проливу, значительно ухудшив погоду в Южной Корее и на юге Японии. На Корейском полуострове выпало 100-120 мм осадков. До конца сегодняшнего дня ветер под влиянием циклона ожидается до 25 м/с. Будут продолжаться дожди и в ближайшую ночь, несмотря на то, что циклон будет отходить на северо-восток, поскольку северное направление ему блокирует антициклон. На юге Японии тайфун тоже отметился сильными дождями, выпало около 80 мм осадков.



В четверг, 5 июля на Корейском полуострове и на Японских островах возобновятся дожди при прохождении атмосферных фронтов с севера Китая. А на севере Японских островов дожди пройдут еще и под влиянием тайфуна. Завтра вечером, 4 июля он ожидается над центральной частью Японского моря, а послезавтра, 5 июля перевалит северную часть острова Хонсю и уйдет на восток, в Тихий океан. / meteonovosti.ru /



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