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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 3 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 22 июня по 2 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. В ночь на 26 июня зарегистрирована умеренная магнитная буря.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 3 по 11 июля солнечная активность будет низкой. Большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды маловероятны. На здоровье метеочувствительных людей геомагнитное поле существенного влияния оказывать не должна. / meteonovosti.ru /
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