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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:45 Вторник, 3 июля



Предстоящим днём Московия будет находиться под влиянием высокого циклона, медленно перемещающегося с западных районов Центральной России на северо-восток.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 3 июля ожидается неустойчивая летняя погода с температурным режимом соответствующим климатической норме. При переменной облачности местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градуса, по области 19..24. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление значительно не изменится, и будет соответствовать нормальному, содержание кислорода в воздухе оптимальное.



В целом, такая погода вполне благоприятная для большинства и заметных метеопатических реакций вызывать не должна.



Летний период является наиболее благоприятным для метеозависимых людей, а дозированное использование природных факторов - терренкуров, водных, солнечных и воздушных процедур станут природным тренингом для организма, окажут благоприятное влияние на иммунитет, нервную систему, повысят защитные силы организма.



3 июля геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /



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