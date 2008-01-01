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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 2 июля

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..24 градуса, Северном 21..24 градуса, Северо-восточном 21..23 градуса, Восточном 21..23 градуса, Юго-восточном 22..23 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 21..22 градус, Западном 21..22 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.

В Зеленограде без осадков температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 21..22 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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