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Рекорды температуры Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 2 июля



Первый день самого жаркого месяца лета, своими температурными рекордами подтвердил свою репутацию. Жаркая погода с температурой днем до +39 градусов сохранялась в Саратовской области, степных районах Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии до 38, в Калмыкии до 42..44, в Волгоградской области до +40, Астраханской до 40..42, в Ставропольском крае до +41, в низменных районах Дагестана до 43, в приморских до 40 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов.



Для 1 июля были установлены новые абсолютные максимумы температуры. Среди рекордсменов Самара, где воздух разогревался до +34.2, что выше предыдущего на 0.5 градуса за 1954 год. В Яшкуле (Калмыкия) было +42.1, остался позади 1991 год с температурой +40.4. В Минеральных Водах (Ставропольский край) зафиксировано +36.8, против 2013 года со значением +36.1. Пополнилась копилка рекордов и в Дагестане. В Махачкале +39.5, что выше предыдущего на 6.1 градуса!!!, наблюдавшегося в 1991 году. В Ахты +36.7 против 1974 года с температурой +34.5 градуса. Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в Чеченской республике, в Грозном столбик термометра остановился у отметки +37.8, что выше предыдущего на 0.8 градуса за 1954 год.



На северо-западе Европейской территории тоже рекордная температура. В Кеми (Республика Карелия) в ранние утренние часы 1 июля воздух остывал до +2.3 градуса, что ниже прежнего рекорда на 1.6 градуса, продержавшегося с 1930 года. / meteonovosti.ru /



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