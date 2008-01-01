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Новости погоды

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На юг Сибири рвется прохладный воздух

ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 2 июля

  Циклоны и атмосферные фронты редкий день не заглядывали в южные районы Сибири, проливая дожди разной интенсивности и продолжительности. Накануне, 1 июля и в ночь на 2, сильные грозовые дожди прошли в Алтайском крае, центральных и южных районах Красноярского края количеством до 23 мм, в Томской области до 37 мм.

Во вторник очередной циклон с юго-запада переместится в район Красноярска. По пути своего следования в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае местами прошумят небольшие дожди с грозой, градом, при грозах дожди ожидаются умеренные и сильные, ливни, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с. Прохладный воздух придет на запад и днем только 16..21, на востоке еще жара, до +32 градусов. В середине недели прохладный воздух займет территорию от Новосибирска до Томска и предгорий Алтай, днем не выше +25 градусов.

Циклон, который во вторник окажется в районе Красноярска, охватит своим теплым сектором центр, юг, Хакасию и Тыву, после полудня 27..32, в Тыве воздух раскалится до 30..35 градусов. Пройдут дожди, на юге и в Хакасии местами сильные, прогремят грозы, при грозах ветер усилится в порывах 15-20 м/с, в Тыве до 22 м/с.

В среду подоспеет холодный атмосферный фронт, который и собьет жару, днем температура понизится до 18..23 градусов. Ослабление жары местами будет сопровождаться небольшими и умеренными грозовыми дождями и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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