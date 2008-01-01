Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 13:03 Понедельник, 2 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..20 градусов, Северном 19..21 градус, Северо-восточном 19..20 градусов, Восточном 19..20 градусов, Юго-восточном 20..21 градус, Южном 18..21 градус, Юго-западном 18..19 градусов, Западном 18..19 градусов, Северо-западном 19..20 градусов.
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В Зеленограде без осадков температура воздуха 18..19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 18..20 градусов, местами порывы юго-западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /