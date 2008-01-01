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Новости погоды
Рекордное тепло пришло на Северную Землю
ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 2 июля
Архипелаг Северная Земля располагается в Северном Ледовитом океане. И в первый день самого жаркого месяца лета, 1 июля, на остров Голомянный заглянуло рекордное тепло.
Причиной тому циклон, который и охватил своим теплым сектором архипелаг. Среднесуточная температура воздуха превысило климатическую норму на 2-4 градуса. На острове Голомянный 1 июля столбик термометра поднялся до отметки +12.3 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня. Предыдущий рекорд составлял +9.2 и наблюдался в 1961 году. / meteonovosti.ru /
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