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Новости погоды

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В Волоколамске выпало почти четверть месячной нормы осадков

ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 2 июля

  Атмосферные фронты, которые в первый день июля, бороздили столичный регион, отметились дождями разной интенсивности и продолжительности. Больше всего осадков досталось западной половине Подмосковья.

Но лидером стал Волоколамск. Здесь за сутки 1 июля выпало 34 мм, то есть 39% от месячной нормы, которая составляет 88 мм. / meteonovosti.ru /
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