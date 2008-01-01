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В Волоколамске выпало почти четверть месячной нормы осадков



ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 2 июля



Атмосферные фронты, которые в первый день июля, бороздили столичный регион, отметились дождями разной интенсивности и продолжительности. Больше всего осадков досталось западной половине Подмосковья.



Но лидером стал Волоколамск. Здесь за сутки 1 июля выпало 34 мм, то есть 39% от месячной нормы, которая составляет 88 мм. / meteonovosti.ru /



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