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В Москве на неделе умеренно тепло и с небольшими дождями



ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 2 июля



погодой, отдохнуть от которой можно будет в начале июля. А небольшие кратковременные дожди частично восполнят дефицит осадков в столичном регионе, сложившийся с начала лета.



На вахту заступил июль, по климату самый жаркий месяц лета. Начался он с дождей, которые повсеместно наблюдались в столичном регионе, и были связаны с южным циклоном. В понедельник, 2 июля, атмосферное давление подрастет, существенных осадков не ожидается, температура достигнет комфортных 22..24 градусов. Средняя суточная температура останется выше нормы на 2-3 градуса.



В последующие дни влияние циклона сохранится, в середине недели он вновь немного приблизится к Московской области. Облаков станет больше, а с ними и дождей. В центр России проникнет свежий воздух, в среду днем температура не превысит 20 градусов. В четверг при переменной облачности небольшие дожди могут собраться лишь местами, минимальная температура в Москве 11..13, по области 8..13, и днем 21..23 градуса. Средняя суточная температура приблизится к норме.



В конце рабочей неделе в центре России вновь начнет теплеть: ночью 10..15 градусов и днем 21..26. А зонтики могут пригодиться, как защита от небольшого дождя, так и от жаркого июльского солнца. / meteonovosti.ru /



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