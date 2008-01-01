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Вокруг Байкала сгущаются дождевые облака



ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 2 июля



Погода вокруг Байкала формируется под влиянием фронтов и циклонов, которые периодически поливают дождями. Вот и накануне в Забайкальском крае прошел сильный грозовой дождь количеством до 33 мм.



Но уже в предстоящие сутки синоптическая ситуация изменится. Из Монголии поднимается малоактивный циклон с давлением в центре менее 1000 гПа. В районе Забайкальского края он объединится с волной на атмосферном фронте. Циклон углубится, давление в центре понизится до 980 гПа. Именно он и будет поливать дождями, ливнями с грозами, Бурятию местами сильными. В Забайкальском крае, вблизи центра циклона, дожди, местами сильные и очень сильные с грозами и ветром в порывах до 18 м/с.



В среду- четверг дожди, местами ливневого характера будут продолжаться, с грозами и ветром в порывах до 20 м/с, в Бурятии возможен град. / meteonovosti.ru /



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