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Новости погоды

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Первые сильные июльские дожди в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 2 июля

  Первый день самого жаркого месяца, июля, выдался дождливым. Причиной тому прохождение атмосферных фронтов. Практически повсеместно в Московской области отмечались дожди разной интенсивности и продолжительности.

Основной удар фронтов пришелся на западную половину Подмосковья. За день 1 июля в Можайске и Электростали налило до 16 мм, в Волоколамске и вовсе до 19, в Шаховской 12 мм.

Умеренные дожди, количеством до 10 мм прошли на востоке Подмосковья - в Черустях, в Шатуре выпало больше, до 13 мм.

На территории Москвы тоже отмечались дожди, но они были не столь интенсивные, выпало не более 3-4 мм. Лишь в Немчиновке и на территории Новой Москвы - в Наро-Фоминске налило до 10 мм, в Серпухове 7 мм. / meteonovosti.ru /
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