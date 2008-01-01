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Новости погоды

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Дождливая погода на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 09:53 Понедельник, 2 июля

  Циклон, протянувшийся с территории Китая, принес на рубеже двух летних месяцев на юг Дальнего Востока дожди от небольших до сильных. На западе и юге Хабаровского края выпало в ночь на 1 июля и вечером 30 июня до 17 мм осадков. И с сильными дождями была погода в Амурской области, местами выпало до 28 мм.

Дожди в дальневосточном регионе будут продолжаться и в начале текущей недели. Днем 2 июля дожди до сильных, с порывистым ветром и грозами ожидаются в Амурской области. В Хабаровском крае дожди от небольших до умеренных. В Приморском крае 2 и 3 июля ливневый дождь, гроза, 4 июля сильный дождь, ветер до 18 м/с.

Дожди на юге региона придутся весьма кстати, они снижают риск возникновения лесных пожаров. / meteonovosti.ru /
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