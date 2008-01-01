|
|
|
Новости погоды
Дождливая погода на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 09:53 Понедельник, 2 июля
Циклон, протянувшийся с территории Китая, принес на рубеже двух летних месяцев на юг Дальнего Востока дожди от небольших до сильных. На западе и юге Хабаровского края выпало в ночь на 1 июля и вечером 30 июня до 17 мм осадков. И с сильными дождями была погода в Амурской области, местами выпало до 28 мм.
Дожди в дальневосточном регионе будут продолжаться и в начале текущей недели. Днем 2 июля дожди до сильных, с порывистым ветром и грозами ожидаются в Амурской области. В Хабаровском крае дожди от небольших до умеренных. В Приморском крае 2 и 3 июля ливневый дождь, гроза, 4 июля сильный дождь, ветер до 18 м/с.
Дожди на юге региона придутся весьма кстати, они снижают риск возникновения лесных пожаров. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.