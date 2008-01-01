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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Понедельник, 2 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст., что около нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.

Температура на большей части региона опустится до комфортных значений, атмосферное давление подрастет, и будет соответствовать норме. Такие изменения положительно скажутся на самочувствии большинства жителей региона. Однако сохраняется вероятность кратковременных дождей. Это может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей с патологиями сердца и сосудов.

2 июля геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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