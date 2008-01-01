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На Таймыре лето с туманом и гололедом



ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 1 июля



Циклон над севером Баренцева моря распространяет свое влияние далеко на восток, до Таймырского полуострова, преграждая путь арктическому воздуху. В то же время вблизи арктического побережья России проходят волновые атмосферные фронты, которые периодически подбрасывают порции прогретого континентального воздуха. Поэтому температура воздуха на полуострове держится выше климатической нормы примерно на 2 градуса. На юге полуострова днем воздух прогревается до 11..13 градусов. А в 160 км южнее Норильска в Снежногорске теплело до 17 градусов. А на севере Таймырского полуострова 30 июня был превышен максимам температуры, она достигла 14,9 градуса при предыдущем значении 12,2 градуса за 1979 год. Относительно теплая погода на юге полуострова сохранится, днем 10..15 градусов. Но на севере при облачной погоде температура едва превысит нулевую отметку. Утром может быть туман и слабый гололед. В прошедшие сутки, 30 июня и в начале суток 1 июля туман с видимостью 200 метров наблюдался на островах Известий. А слабый гололед до 3 мм в диаметре наблюдался на острове Визе в первой половине дня 1 июля. / meteonovosti.ru /



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