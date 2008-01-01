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На юге России жара сопровождается грозовыми ливнями



ИА "Метеоновости" / 13:24 Воскресенье, 1 июля



На юге России не только рекордно высокая температура воздуха, связанная с распространением прогретого континентального тропического воздуха, но и сильные ливни с грозами. 1 июля в Ростовской области прошел сильный дождь (до 38 мм), гроза, был ветер до 23 м/с. В Краснодарском крае сильный ливневый дождь (мс Сосыка до 44 мм), град (диаметр до 14 мм). В Волгоградской области сильный дождь (до 24 мм), гроза. Неустойчивость в жаркую погоду вносят атмосферные фронты южного циклона. И ливни на юге России будут продолжаться. Причем, с приближением холодного атмосферного фронта с запада локальные сильные ливни с грозами получат большее распространение и пройдут в Краснодарском, Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. А до конца суток 1 июля действует штормовое предупреждение: в Ростовской области, Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, град и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, в Ростовской области до 28 м/с. При этом в ближайшие сутки, 2 июля сохраняется сильная жара, днем до 38 градусов в степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, а также в Дагестане. В Волгоградской области и Ставропольском крае, а также на севере Ингушетии и Чеченской республики +40, в Астраханской области 40..43 градуса, в Калмыкии 42..43,



А до 4 июля сохраняется действие штормового предупреждения о жаркой погоде по востоку региона - это Нижнее Поволжье, Калмыкия и Дагестан. На Черноморском побережье, в районе Туапсе до 33 градусов. / meteonovosti.ru /



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