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В Смоленской области выпала месячная норма осадков



ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 1 июля



Атмосферный фронт с северо-запада и циклон, наступающий с юга, усилили контрасты температуры над западными регионами России. Там дожди начались на день раньше. А 30 июня перешли в разряд сильных и очень сильных. В Вязьме выпало за день 73 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой. Ливневые дожди прошли и в других районах области. До 40 мм выпало с учетом прошедшей ночи и вчерашнего дня (30 июня-ночью 1 июля) в г. Гагарин. 28 мм осадков из-за вечернего ливня добавилось в Ельне и 34 мм дождя - в Сафоново. Кроме Смоленской области, обильные дожди достались и другим областям Центральной России.



В Липецкой области в ночь на 1 июля прошел сильный дождь (до 22 мм), гроза (Конь-Колодезь), ветер до 22 м/с. В Воронежской области (Лиски) сильный ночной дождь (до 36 мм), перед дождем днем была сильная жара (температура до 35o). В Белгородской области (Богородицкое-Фенино) ливень до 44 мм осадков, гроза. Сильный дождь и гроза были в Брянской области (Жуковка до 28 мм), Калужской области (Спасск-Деменск до 48 мм), Курской области (Поныри до 37 мм), Орловской области (Ливны до 38 мм), Тверской области (Тверь до 53 мм), Тульской области (Ефремов до 28 мм), Ярославской области (Брейтово до 34 мм).



Штормовое предупреждение по центральным областям о сильных дождях, грозах и шквалах до 15-20 м/с, возможно с градом будет действовать до конца суток 1 июля. / meteonovosti.ru /



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