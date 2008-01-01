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ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 1 июля
В Москве в полдень облачно. Но дождь почти везде прекратился. Температура по сравнению с утренними часами немного повысилась до 21..23 градусов. Ветер восточный и юго-восточный и довольно слабый, 1-4 м/с. Однако местами, большей частью на северо-западе столицы, отмечаются порывы до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739 мм рт. ст. Относительная влажность уменьшилась до 75-80%.
/ meteonovosti.ru /
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