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ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 1 июля



В Москве в полдень облачно. Но дождь почти везде прекратился. Температура по сравнению с утренними часами немного повысилась до 21..23 градусов. Ветер восточный и юго-восточный и довольно слабый, 1-4 м/с. Однако местами, большей частью на северо-западе столицы, отмечаются порывы до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739 мм рт. ст. Относительная влажность уменьшилась до 75-80%.



/ meteonovosti.ru /



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