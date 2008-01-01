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Самый жаркий день июня в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:27 Воскресенье, 1 июля



Самым жарким днем прошедшего июня в Москве было 30 июня. По станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 30,6 градуса. Хотя абсолютный максимум для последних июньских суток остался в 1917 году с показателем 33,5 градуса. В центре города, на Балчуге было еще жарче, 32,1 градуса. Тридцатиградусная жара была отмечена и в других районах города. На западе, в районе Магистральной улицы термометр показал 31 градус. На Воробьевых горах 30,6 градуса. В районе сельскохозяйственной академии имени Тимирязева было 30,2 градуса. Воскресным днем, 1 июля уже не будет столь жарко. Около 25 градусов. Это в пределах среднего июльского максимума. / meteonovosti.ru /



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