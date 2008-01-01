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Новости погоды

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В Москве выпала треть месячной нормы осадков

ИА "Метеоновости" / 12:04 Воскресенье, 1 июля

  Атмосферные фронты, подошедшие к столице во второй половине субботнего дня (30 июня), разразились сильным ливнем и порывистым ветром. На станции ВДНХ выпало всего 5 мм дождя. В западной половине города прошли сильные осадки: в Строгино до 16 мм, в Немчиновке до 17 мм, в Измайлово до 19 мм. В пределах Новой Москвы 18 мм отмечено в Михайловском и 27 мм в районе Внуково. Для сравнения месячная норма осадков в июне 75 мм.

Дождь возобновился в ночь на 1 июля, продолжался и в утренние часы. Но был небольшим и умеренным. В итоге в копилке июльских осадков стало по станции ВДНХ 3 мм, в Строгино 2 мм, в Немчиновке 3 мм, в Измайлово 1,4 мм, в Михайловском 3 мм, во Внуково 2 мм.

В вечерние часы 30 июня ветер усиливался во Внуково до 24 м/с, в Шереметьево до 20 м/с. При ливнях было ветрено и в других частях города, отмечены порывы не более 15 м/с.

1 июля в Москве тоже прогнозируются кратковременные дожди. Местами они могут быть сильными, 15-25 мм, что составляет примерно 20-30% от месячной нормы (норма июля). / meteonovosti.ru /
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