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В Закавказье сильная жара



ИА "Метеоновости" / 11:19 Воскресенье, 1 июля



Высокими температурами отметился завершившийся июнь в Закавказье. В Ереване 29 и 30 июня зафиксированы температурные рекорды. 29 июня было 38,6 градуса, 30 июня еще жарче, 39,8 градуса (предыдущий максимум 2015 года превышен на три десятых градуса). В Гяндже на территории Азербайджана тоже жаркий рекорд, 38,5 градуса, предыдущий максимум 37,4 градуса за 1991 год. Жара в Закавказье, похоже, установилась надолго. Вся следующая неделя с температурой днем под сорок градусов. В Ереване до 42..43 градусов в часы наибольшего прогрева, примерно в 16 ч по местному времени. Сухо и солнечно в первую половину недели. К концу недели могут появиться облака, и станет не так знойно, 33..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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