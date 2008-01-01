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Новости погоды

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Рекорды температуры 30 июня достались югу России

ИА "Метеоновости" / 10:55 Воскресенье, 1 июля

  Южный циклон продолжает нагонять жаркий воздух из азиатских районов на Северный Кавказ. 30 июня воздух раскалялся до 40 градусов. В п. Яшкуль, что в Калмыкии было 40,9 градуса - это выше абсолютного рекорда дня, который наблюдался в 1991 году и составлял 40,3 градуса. В Дагестане (п. Ахты) тоже отмечена самая высокая температура для последнего июньского дня, 36,8 градуса. Предыдущий максимум 34,9 был в 1931 году. Чрезвычайно жарко было и в Чеченской Республике, в Грозном 37,3 градуса, предыдущий рекорд 1979 года был на 1,1 градуса ниже (36,2 градуса). В Ставрополе температура повысилась до 33 градусов. До этого самая высокая температура, при которой завершался первый месяц лета - это 32,4 градуса в 2006 году. В Минеральных водах термометр показал 35,8 градуса, предыдущий максимум 34,6 градуса тоже за 2006 год. В Сочи тоже жара, 30,4 градуса, тогда как максимум, ровно 30 градусов наблюдался совсем недавно, в 2016 году. Жаркая погода на юге России сохранится, как минимум еще два-три дня. Особенно высокими будут температуры в Нижнем Поволжье и Восточном Предкавказье. / meteonovosti.ru /
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