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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 1 июля

  В Москве утро выдалось дождливым, но теплым. Температура составила 19..20 градусов. Ветер восточный и юго-восточный и довольно слабый. Местами полный штиль. Атмосферное давление пониженное, 739 мм рт. ст. Относительная влажность при дожде 90 % и более. / meteonovosti.ru /
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