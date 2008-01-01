

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 1 июля



В Москве утро выдалось дождливым, но теплым. Температура составила 19..20 градусов. Ветер восточный и юго-восточный и довольно слабый. Местами полный штиль. Атмосферное давление пониженное, 739 мм рт. ст. Относительная влажность при дожде 90 % и более. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



