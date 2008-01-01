

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сюрпризы погоды первого июльского дня в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:30 Воскресенье, 1 июля



В большинстве лет, в течение которых ведется наблюдение над погодой в Москве, чаще всего первый день июля бывает теплым. Ведь июль - самый жаркий месяц года.



Рекордно теплым 1 июля случилось в далеком 1898 году, воздух в Москве прогрелся до +32.6 градуса. Теплее в этот день больше ни разу не было.



Но за весь период наблюдений неоднократно отмечалось понижение температуры под утро до небольших положительных значений. Так в 1882 году минимальная температура достигла +5,1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Отличился первый день месяца и в нынешнем столетии, в 2005 году на московскую землю вылилось 35,3 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



