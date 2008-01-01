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Новости погоды
Сюрпризы погоды первого июльского дня в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:30 Воскресенье, 1 июля
В большинстве лет, в течение которых ведется наблюдение над погодой в Москве, чаще всего первый день июля бывает теплым. Ведь июль - самый жаркий месяц года.
Рекордно теплым 1 июля случилось в далеком 1898 году, воздух в Москве прогрелся до +32.6 градуса. Теплее в этот день больше ни разу не было.
Но за весь период наблюдений неоднократно отмечалось понижение температуры под утро до небольших положительных значений. Так в 1882 году минимальная температура достигла +5,1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.
Отличился первый день месяца и в нынешнем столетии, в 2005 году на московскую землю вылилось 35,3 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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