Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
1 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сюрпризы погоды первого июльского дня в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:30 Воскресенье, 1 июля

  В большинстве лет, в течение которых ведется наблюдение над погодой в Москве, чаще всего первый день июля бывает теплым. Ведь июль - самый жаркий месяц года.

Рекордно теплым 1 июля случилось в далеком 1898 году, воздух в Москве прогрелся до +32.6 градуса. Теплее в этот день больше ни разу не было.

Но за весь период наблюдений неоднократно отмечалось понижение температуры под утро до небольших положительных значений. Так в 1882 году минимальная температура достигла +5,1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Отличился первый день месяца и в нынешнем столетии, в 2005 году на московскую землю вылилось 35,3 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Вс.
1 июл.
+26
Пн.
2 июл.
+22
Вт.
3 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абадан		 -4
Трелью

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Куэрнавака

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100