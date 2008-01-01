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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:08 Воскресенье, 1 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Местами прогремят грозы, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 22..27 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст., что ниже нормального.

Погода для метеозависимых людей столичного региона в последнее время была внешним нагрузочным фактором. Особенно тяжело приходилось людям с различной патологией сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Первого июля ожидается незначительное ослабление жары, пройдут дожди с усилением ветра и грозовыми явлениями, содержание кислорода в воздухе по-прежнему будет ниже климатических значений, что сохраняет вероятность негативного влияния на самочувствие метеочувствительных людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Тяжело переносят такую погоду лица с эндокринными заболеваниями, вегетативной дисфункцией, нарушениями механизмов терморегуляции, которая часто отмечается у детей и для которых такая погода является часто причиной простудных заболеваний и повышения температуры. / meteonovosti.ru /
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