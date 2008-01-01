

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара держится в Иркутской области и Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 14:16 Суббота, 30 июня



В Иркутске 28 июня отмечен рекорд максимальной температуры, 34,3 (32,6 в 1954 г.). 29 июня было тоже жарко, 32,4 градуса. Но рекорд остался за 1894 годом со значением 33,8 градуса. Жаркая погода, в целом, сохранится и 1 июля, дневная температура 28..33 градуса. При этом пройдут ливневые дожди с грозами и порывистым ветром до 15 м/с. Жаркой погодой будет отличаться и Забайкалье. Днем там до 32 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



