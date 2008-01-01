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Новости погоды

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В циклоне ливневые дожди на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:09 Суббота, 30 июня

  Малоподвижный циклон обеспечивает дождями юг Сибири. Сильный дождь с грозой прошел накануне в юго-восточной части Сибири. В Новосибирской области выпало до 39 мм осадков (Баган), в Кемеровской области до 22 мм (Белово), в центральных и южных районах Красноярского края от 19 мм (Тасеево) до 28 мм (Щетинкино).

Дожди прогнозируются и в начале июля. Центр циклона останется в Западной Сибири, а его атмосферные фронты переместятся на восток.

1 июля в Хакасии сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. В Тыве тоже сильный дождь, гроза, град и ветер до 23 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края грозовые ливни с градом и ветром до 18 м/с. А 1 и 2 июля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае сильный дождь, гроза, град, ветер 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
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