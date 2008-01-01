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Сильная жара на юге России



ИА "Метеоновости" / 13:59 Суббота, 30 июня



На юге России рекордно жаркая погода наблюдается уже не один день. Особенно жарко в Ростовской и Астраханской областях. На солнце все пятьдесят градусов, - свидетельствуют очевидцы. Метеостанции фиксируют на уровне 2 метров над землей и в тени температуру примерно на 10-12 градусов ниже. Но и она бьет все рекорды из метеорологических справочников.



В Ростове-на-Дону 27 июня была 38,3o (предыдущий 36,0o в 1957 г.), 28 июня 38,4o(36,0o в 2013 г.), в Волгограде 28 июня 35,9o (35,6o в 1996 г.), в Элисте 28 июня 37,9o (38,7o в 1996 г.), в Краснодаре 28 июня 39,3o (36,1o в 2013 г.), в Ставрополе 28 июня 36,2o (33,1o в 2013 г.), в г. Назрани 28 июня 32,1o (30,3o в 2000 г.), в Черкесске 28 июня 34,3o (33,8o в 1958 г.), в Нальчике 28 июня 34,3o (34,0o в 1996 г.), 29 июня в Майкопе 38,9o (в 1968 г. 36,1o).



Жаркая погода останется сегодня, в последний день июня, в Ростовской области, в Нижнем Поволжье и в предгорьях, местами днем 32..37o, в отдельных районах 39o, сильная жара - в степных районах Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии, до 38, местами в Краснодарском крае (исключая черноморское побережье) 39..40, в Волгоградской области, Ставропольском крае, по северу Ингушетии и Чеченской Республики до 40o, в Ростовской области 40..41o, в Астраханской области 40..43o, в Калмыкии 42..43o. В начале июля будет днем 30.. 35o, местами 39o. Сильная жара останется в степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, до 38o, местами в Краснодарском крае (исключая черноморское побережье) 39..40o, в Волгоградской области, Ставропольском крае, по северу Ингушетии и Чеченской республики, до 40o, в Ростовской области 40..41o, в Астраханской области 40..43o, в Калмыкии 42..43o. / meteonovosti.ru /



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